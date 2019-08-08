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Общество

Создать карту Псковской области с местами, связанными с жизнью Александра Невского, предлагает краевед Владимир Павлов

12.08.2019 18:55|ПсковКомментариев: 0

Создать карту Псковской области с местами, связанными с жизнью, деятельностью, подвигами и памятью князя Александра Невского, предлагает великолукский краевед Владимир Павлов. Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, данная инициатива связана с предстоящим в 2021 году 800-летие со дня рождения великого полководца.

В частности, на данной карте краевед предлагает отразить места, в которых побывал князь на Псковской земле, где он участвовал в сражениях, где увековечена его память (церкви, часовни, памятники, памятные знаки, мемориальные доски, улицы,…), а именно Псков, Изборск, Гдов и Гдовский район (Чудское озеро), Порхов, Великие Луки (часовня), Жижица (Жижицкое озеро), Усвяты (Усвятское озеро), Торопец (входил в Псковскую губернию).

«Как дизайнерское решение – карту можно выполнить в виде туристического буклета и (или) сувенирного календаря на 2021 год – в широкий доступ они должны поступить уже в середине 2020 года», - пояснил Владимир Павлов, высказав мнение, что «было бы здорово создать аналогичную общероссийскую карту».

Источник: Псковская Лента Новостей
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