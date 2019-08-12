Общество

Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области

«Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области.

Основные преимущества новых пакетных тарифных планов – сниженная абонентская плата по сравнению с базовыми (действующими) тарифами и дополнительные бесплатные опции.

Пакетные предложения включают в себя безлимитный домашний и мобильный интернет*, мобильную связь, «Wink Интерактивное ТВ», а также оборудование - двухдиапазонный Wi-Fi-роутер, обеспечивающий высокую скорость беспроводного соединения, и ТВ-приставка.

В обновленной линейке представлены следующие предложения:

Пакет «Для интернета везде» предназначен специально для тех, кому важна скорость и доступность интернета всегда и везде. Предложение предоставляет пользователю услугу «Домашний интернет»** со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с, «Мобильную связь» с безлимитным интернет-трафиком и 101 ТВ-канал в приложении Wink на мобильных устройствах всего за 599 рублей в месяц.

Пакет «Для впечатлений везде» создан для комфортного пользования услугами передачи данных. За 699 рублей в месяц вместе с доступом в сеть интернет абоненты получают 4 Гб мобильного интернет-трафика, 200 минут исходящих звонков на любые номера и просмотр пакета «Для своих» из 125 популярных телеканалов «Wink Интерактивное ТВ».

Пакет «Для дома» особенно понравится киноманам. Он включает интернет до 300 Мбит/с, мобильную связь, безлимитный домашний телефон, «Wink Интерактивное ТВ» с пакетом «Стартовый» из 170 телеканалов. В состав пакета входят бесплатные сервисы «Управление просмотром», «Мультискрин» и «Мультирум», которые дают возможность смотреть разнообразный контент на пяти устройствах (планшет, смартфон, компьютер, SMART-TV) и формировать удобные сценарии просмотра ТВ для всей семьи. Абонентская плата - 1199 рублей в месяц.

Также «Ростелеком» на территории Псковской области запустил пакетное предложение «Для спокойствия» по сниженной стоимости, которое включает в себя услугу «Видеонаблюдение» и домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с. Абонентская плата за эти две услуги составит 650 рублей в месяц.

Директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Дарья Новожилова:

«Мы ежемесячно анализируем потребности наших клиентов и видим, что у них есть выраженный интерес к комплексу самых разных услуг: высокоскоростному интернету, безлимитной мобильной связи, телевидению в HD качестве. В связи с этим мы приняли решение разработать и внедрить новые пакетные предложения, благодаря которым пользователи получают телеком-услуги на качественно новом уровне, с возможностью подключать выгодные дополнительные опции. Также очень удобно единым счетом от одного оператора оплачивать все цифровые услуги, которыми пользуется семья».

Заявку на подключение пакетных предложений можно оставить на сайте www.rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».