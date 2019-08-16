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Общество

Псковичей приглашают в Ганзейский клуб

19.08.2019 15:50|ПсковКомментариев: 1

В псковский «Ганзейский клуб» набирают желающих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, приглашаются волонтеры Международных Ганзейских дней и молодежь, интересующаяся Ганзейской тематикой и международными связями. Первое организационно собрание состоится 4 сентября - в 18:00 - в здании учреждения (улица Максима Горького, 15).

«Стимулом вступления в клуб для молодёжи может стать то, что самые активные и заинтересованные смогут принять участие в Международных и Русских Ганзейских днях в 2020 году», - отметили в центре.

Занятия планируется проводить вечером 2 - 3 раза в неделю.

Напомним, Международные Ганзейские дни в 2020 году пройдут в Брилоне (Германия), а Русские Ганзейские дни - в Великом Новгороде.

Теги: #Ганза #Международные Ганзейские дни #Псковский городской молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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