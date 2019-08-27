Общество

Начало нового учебного года станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 30 августа, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная началу учебного года 2019/2020.

Какие изменения претерпела система образования в Пскове и регионе в целом в этом году, увеличилось или уменьшилось в этом году количество обучающихся, какие интересные программы, возможно, инновационные, реализуются в псковских школах.

Хватает ли образовательным учреждениям учителей и учебников, как организована внеурочная деятельность обучающихся, какие нововведения ждут псковских учеников?

В каком состоянии псковские школы встречают новый учебный год? Есть ли претензии по итогам традиционной предучебной проверки?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить наших спикеров:

• представителя комитета по образованию Псковской области

• начальника управления образования администрации Псков Кузыченко Анну Сергеевну

Дата проведения: 30 августа. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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