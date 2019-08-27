Начало нового учебного года станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 30 августа, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная началу учебного года 2019/2020.
Какие изменения претерпела система образования в Пскове и регионе в целом в этом году, увеличилось или уменьшилось в этом году количество обучающихся, какие интересные программы, возможно, инновационные, реализуются в псковских школах.
Хватает ли образовательным учреждениям учителей и учебников, как организована внеурочная деятельность обучающихся, какие нововведения ждут псковских учеников?
В каком состоянии псковские школы встречают новый учебный год? Есть ли претензии по итогам традиционной предучебной проверки?
На эти и другие вопросы мы попросим ответить наших спикеров:
• представителя комитета по образованию Псковской области
• начальника управления образования администрации Псков Кузыченко Анну Сергеевну
Дата проведения: 30 августа. Начало в 11:00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.