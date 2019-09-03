Общество

Внеочередная 28-я сессия Псковской городской Думы состоится 5 сентября

Внеочередная 28-я сессия Псковской городской Думы состоится в четверг, 5 сентября. Соответствующее Постановление подписала во вторник, 3 сентября, и. п. главы города Пскова Елена Полонская.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в повестке дня сессии значатся 10 вопросов. В частности, депутаты внесут очередные изменения в бюджет города, в Правила землепользования и застройки, а также рассмотрят вопрос о перечислении в бюджет части прибыли МП города Пскова «Горводоканал» по итогам работы за 2018-2019 годы.