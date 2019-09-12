Общество

В Псковской области определили победителей чемпионата по профмастерству среди лиц с ОВЗ

В Пскове завершился региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, церемония награждения прошла в Псковском областном колледже искусств.

«Среди школьников призы разыгрывались в 7-ми компетенциях. В "Сухом строительстве и штукатурных работах» лучшим стал ученик Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Дмитрий Бондарев. Воспитанница Центра специального образования № 2 Алина Кириллова показала лучший результат в "Бисероплетении"», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что лучше всего в «Гончарном деле» себя проявил ученик Центра специального образования № 1 Евгений Богданов. Победителем в компетенции «Художественное вышивание» стала Ксения Мулева (Центр специального образования № 1), «Флористика» - Анастасия Андреева (Центр специального образования № 1), «Вязание крючком» - Елизавета Алексеева (Центр специального образования № 2), «Макетирование» - Павел Зарин (Центр специального образования № 1).

Среди студентов места в компетенциях распределились следующим образом. В «Поварском деле» лучше всего себя проявила Юлия Иванова (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса). Георгий Маркс (Опочецкий индустриально- педагогический колледж) победил в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Елена Фролова - в компетенции «Медицинский социальный уход», Иван Митровскис (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса) - в компетенции «Ремонт обуви».

Воспитанницу Великолукского политехнического колледжа Яну Панфилову эксперты признали лучшей в компетенции «Портной». Лучшие резудьтаты в «Столярном деле» показал студент Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Александр Смирнов. Главная награда в компетенции «Ландшафтный дизайн» досталась Андрею Игнашенкову (Псковский политехнический колледж).

Специалисты разыграли награды в трех компетенциях: «Ландшафтный дизайн», «Столярное дело» и «Художественное вышивание». Лучшими в них стали Оксана Герасимова, Сергей Николаев и Людмила Калашникова соответственно. Все они представляли производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца.

Напомним, региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в Псковской области 4-й раз. Участие в нем приняли 87 человек из 15 организаций. Победители региональных соревнований получат возможность представить Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата.

«Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, которое направлено на развитие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.​