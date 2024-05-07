Политика

Александр Котов: За время управления страной Владимир Путин сумел решить огромное количество проблем

Инаугурацией президента в соответствии с Конституцией Российской Федерации по сути завершилась большая выборная кампания по избранию главы государства, прокомментировал церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Победа была красивая, уверенная, убедительная – огромное количество людей поддержало кандидатуру Владимира Путина, связывая с его работой в должности президента свои надежды на будущее», - цитирует Александра Котова Telegram-канал «Собрание 60».

За время управления страной Владимир Путин сумел решить огромное количество проблем и заложить крепкий фундамент на перспективу: успешно работают государственные программы, национальные проекты, меняется структура экономики, подчеркнул он. «Несмотря на колоссальное давление, бесчисленное количество санкций, наша экономика крепнет, увеличиваются поступления в бюджет», - продолжил Александр Котов.

«Новый срок полномочий – это не только период реализации всех начатых дел и проектов, которые президент озвучил в ходе Послания. Это возможность совершить рывок, который позволит России устойчиво закрепиться в статусе великой мировой державы», - добавил спикер регионального парламента.