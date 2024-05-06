Общество

Жители Запсковья и микрорайона Овсище голосовали за новые объекты благоустройства наиболее активно

Жители Запсковья и микрорайона Овсище голосовали за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» наиболее активно. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Подведение итогов будет на следующей неделе, мы с нетерпением этого ждем. Тенденция такова, что жители Запсковья и микрорайона Овсище наиболее активны. Самая пассивная публика по участию в голосовании, наверное, - центр Пскова. Возможно, там нет такой проблематики. Удивительно, что дальнее Завеличье не столь активно, там тоже строится много нового жилья, живет молодое поколение», - рассказала Ирина Иванова

Она связала активность населения районов города с активностью городских депутатов, которые отвечают за данный район.

«Овсище нас не перестает удивлять, каждый раз активность граждан очень высока», – уточнила Ирина Иванова.

При этом последние годы показывают, что чаще выигрывают большие по территории и объемам работ проекты. Яркие примеры этого - парк у реки Милевки, Сиреневый Бульвар, сквер Пограничников.

Голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента, завершилось 1 мая.