Жители Запсковья и микрорайона Овсище голосовали за новые объекты благоустройства наиболее активно

Жители Запсковья и микрорайона Овсище голосовали за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» наиболее активно. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она связала активность населения районов города с активностью городских депутатов, которые отвечают за данный район.
«Овсище нас не перестает удивлять, каждый раз активность граждан очень высока», – уточнила Ирина Иванова.
При этом последние годы показывают, что чаще выигрывают большие по территории и объемам работ проекты. Яркие примеры этого - парк у реки Милевки, Сиреневый Бульвар, сквер Пограничников.
Голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента, завершилось 1 мая.