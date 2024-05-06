Спорт

Сотрудники МЧС в Пскове соревновались в подъёме по штурмовой лестнице. ФОТО

Подъём по штурмовой лестнице преодолели участники чемпионата главного управления МЧС России по Псковской области по пожарно-спасательному спорту в Пскове сегодня, 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Вадим Боченков / ПЛН

Соревнования, посвящённые 375-летию Пожарной охраны России, прошли на улице Вокзальной.

Ранее участники соревнования прошли полосу препятствий.

«Для первого старта сезона, думаю, справился неплохо. В течение года готовимся, упорные тренировки практически каждый день. Есть тренировки на физическую подготовку, есть на техническую отработку. Очень много факторов. В зависимости от целей планируем тренировки наперед и занимаемся», - поделился участник соревнований, начальник отделения организации службы подготовки пожаротушения первого пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Псковской области Денис Шунаев.