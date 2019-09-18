Общество

Самыми читающими в Псковской области стали жители Бежаницкого района

По итогам первого полугодия 2019 года самыми читающими в Псковской области стали районы, находящиеся в зоне функционирования Бежаницкого почтамта. Здесь проживает 32 785 человек и на каждую тысячу жителей приходится 397 экземпляров подписных изданий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала «Почты России», вместо у районов, относящихся к Себежскому почтамту с населением 50 681 человек, где на каждую тысячу жителей выписано 154 экземпляра подписки. В тройку лидеров вошли также районы, обслуживаемые Порховским почтамтом. Проживает 57 985 человек, и на каждую тысячу жителей здесь приходится 145 подписных изданий.

Жители Псковской области отдают предпочтение изданиям, посвященным здоровому образу жизни, садоводству, кулинарии. Как отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин, «несмотря на широкую географию интернет-изданий, газеты или журналы все равно востребованы у определенной категории населения».

1 сентября во всех почтовых отделениях связи Псковской области началась подписка на первое полугодие 2020 года. Также Псковская область активно реализует благотворительную акцию Почты России «Дерево добра». Каждый желающий может оформить благотворительную подписку в адрес детских домов и домов-интернатов, для ветеранов и пожилых людей. В клиентских залах отделений связи региона размещены плакаты, информирующие клиентов о благотворительной акции. Все желающие могут оформить подарочную подписку, самостоятельно выбрав социальное учреждение не только в своем регионе.