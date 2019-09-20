Общество

Платное медобслуживание в Пскове станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

В четверг, 26 сентября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная платному медицинскому обслуживанию в Пскове.

В рамках пресс-конференции мы обсудим, какие услуги предлагаются сегодня в Пскове частными медицинскими клиниками и центрами, какие преимущества у них перед обычными поликлиниками, узнаем, можно ли получить помощь в частных клиниках по ОМС, и поинтересуемся, с какими заболеваниями чаще всего обращаются псковичи в медцентры и насколько успешно проводится их лечение.

С какими проблемами приходится сталкиваться в сфере частной медицины, и все ли из них удается решить? Хватает ли псковским клиникам квалифицированных кадров и современного оборудования?

На эти и другие вопросы ответит спикер пресс-конференции - директор многопрофильной клиники «Медика» и офтальмологической клиники «Визус» Брохман Денис Юрьевич.

Дата проведения: 26 сентября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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