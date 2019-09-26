Общество

Галина Неваленная вошла в состав социального комитета и комиссии по регламенту и депутатской этике Псковской гордумы

Избранный депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная вошла в состав социального комитета и комиссии по регламенту и депутатской этике. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на очередной сессии Псковской городской Думы 27 сентября.

Кроме того, депутаты исключили из состава земельного комитета и комиссию по регламенту и депутатской этике Артура Гайдука, который ранее был досрочно лишен депутатских полномочий в связи с переходом в областное Собрание. Также его исключили из состава думской фракции «Яблоко».