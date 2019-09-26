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Общество

Галина Неваленная вошла в состав социального комитета и комиссии по регламенту и депутатской этике Псковской гордумы

27.09.2019 11:33|ПсковКомментариев: 0

Избранный депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная вошла в состав социального комитета и комиссии по регламенту и депутатской этике. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на очередной сессии Псковской городской Думы 27 сентября. 

Кроме того, депутаты исключили из состава земельного комитета и комиссию по регламенту и депутатской этике Артура Гайдука, который ранее был досрочно лишен депутатских полномочий в связи с переходом в областное Собрание. Также его исключили из состава думской фракции «Яблоко».

 

Теги: #Гордума #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
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