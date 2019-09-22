Политика

Галина Неваленная официально вступила в полномочия депутата Псковской городской Думы

И. п. главы города Пскова Елена Полонская представила на очередной сессии Псковской городской Думы нового избранного депутата гордумы Галину Неваленную, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Полонская поздравила ее со вступлением в полномочия депутата и вручила депутатское удостоверение.

Добавим также, что на сессии присутствует Дмитрий Пермяков, который будет наделен депутатскими полномочиями после того, как будет утверждено досрочное сложение полномочий депутата гордумы от партии «Яблоко» по единому округу Артура Гайдука.

Напомним, кандидат от партии «Единая Россия», главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная 8 сентября победила на довыборах в Псковскую городскую Думу по округу №13, набрав 34,38% голосов.

Депутат от «Яблока» Артур Гайдук, ранее избранный в гордуму по единому избирательному округу, 8 сентября выиграл довыборы депутата Псковского областного Собрания по округу №2. В связи с этим его мандат передан заместителю председателя Псковского регионального отделения партии Дмитрию Пермякову.