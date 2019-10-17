Общество

Ульяна Михайлова написала письмо министру промышленности и торговли РФ

Депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову обращение с предложением предусмотреть в окончательном варианте программы социально-экономического развития Псковской области возможность осуществления оздоровительных мероприятий в отношении граждан, проживающих и работающих в Псковской области, на базе профсоюзных лечебно-профилактических учреждений. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В обращении отмечается, что Псковская область на протяжении длительного времени находится в числе «лидеров» среди регионов с отрицательной демографической динамикой, в настоящее время в Псковской области значительное количество возрастного населения, ограниченно трудоспособного или полностью нетрудоспособного. «К сожалению, рыночные механизмы в Псковской области не могут обеспечить возрастающий спрос на работников при имеющемся предложении оплаты труда. Во многих производственных и бюджетных отраслях наблюдается нехватка трудоспособных работников, что приводит к увеличению нагрузки на имеющееся трудоспособное население (в бюджетной сфере работники вынуждены трудиться на две и более ставки). А это, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии здоровья населения. В Псковской области «лидирующими» среди заболеваний трудоспособного населения являются болезни сердечно-сосудистой системы и онкология. По данным, приведенным в СМИ, из каждых ста жителей области трое имеют онкологические заболевания. В последние годы и сердечно-сосудистые, и онкологические заболевания «молодеют», - говорится в письме.

Ульяна Михайлова обращает внимание, что Псковский облсовпроф в ходе своей деятельности реализует несколько программ, направленных на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, профилактику профессионального выгорания среди членов профсоюзов. «В рамках социального партнерства, о важности и необходимости развития которого говорил в мае 2019 года на Съезде ФНПР президент Путин, Псковский облсовпроф, имея серьезную базу лечебно-профилактических учреждений, неоднократно предлагал администрации Псковской области осуществить ряд совместных мер по профилактике заболеваний и профессионального «выгорания» среди работающего населения региона.

Мы считаем, что осуществление этих мероприятий позволит снизить количество заболеваний среди работающего населения и, тем самым, повысить качество людских ресурсов региона. Стать одним из факторов инвестиционной привлекательности Псковской области», - говорится в заключение обращения депутата к министру промышленности и торговли РФ.