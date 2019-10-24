Общество

Школьники и студенты выступили с докладами об оккупации и освобождении Пскова во время ВОВ

В Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева в Пскове прошли XXV Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении.

«С докладами на этих чтениях выступили ученики средней общеобразовательной школы № 18 имени В.Ф. Маргелова и средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского языка, учащиеся Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и колледжа Псковского государственного университета, воспитанники студии стендового моделизма «Диорама», члены военно-исторического клуба «Кольчуга», студенты Псковского государственного университета», - отметили в учреждении.

Также в библиотеке добавили, что в первой части чтений прозвучали сообщения о довоенном Пскове, о том, как Красная армия обороняла город в июле 1941 года. О том, как немецко-фашистские захватчики вели себя в оккупированном Пскове и о том, как в этих условиях действовали псковские партизаны и подпольщики. В частности, доклад второкурсницы Псковского колледжа искусств Василисы Обозной был посвящен Псковской православной миссии во время Великой Отечественной войны, а Алина Толокольникова из колледжа ПсковГУ рассказала про фашистские концентрационные лагеря на территории города.

Во второй части чтений молодые люди рассказывали, как советские войска освобождали Псков, а мирное население его восстанавливало. Анастасия Швецова из колледжа ПсковГУ более объяснила, какую роль в освобождении Псков сыграли органы госбезопасности, а Светлана Лукашенкина из военно-исторического клуба «Кольчуга» собрала материал о том, как проходило празднование Победы 9 мая 1945 года.

В библиотеке отметили, что чтения завершились вручением дипломов и благодарностей. Организаторами XXV Кутузовских чтений выступили: управление культуры администрации Пскова, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева, Псковский государственный университет при поддержке управления образования администрации Пскова, Государственного архива Псковской области, студии стендового моделизма «Диорама» центра «Подросток». Научное руководство чтениями осуществляла кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Зоя Тимошенкова.