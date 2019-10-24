Общество

В псковском «Акваполисе» готовятся к запуску новоформатного фермерского рынка. ФОТО

В торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Акваполис» продолжают подготовку к запуску фреш-маркета «Корзинка» - фермерского продовольственного рынка с фуд-кортом. Как на своей страничке в соцсети Instagram написал директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин, проект реализуют на месте бывшего гипермаркета Spar.

«Мы готовимся к запуску в ТРК «Акваполис» совершенно нового формата. На месте Spar, рядом с новым «Перекрестком», разместится большой фреш-маркет «Корзинка». Это новый формат: симбиоз фермерского продовольственного рынка и фуд-корта, современное гастро-пространство!», - говорится в сообщении.

Источник: аккаунт Яна Лузина, Instagram

Напомним, 20 октября Ян Лузин анонсировал в своем аккаунте в Instagram, что в ТРК «Акваполис» появится супермаркет сети «Перекресток».