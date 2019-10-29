Общество

Молодежный совет псковского Росреестра принял участие в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»

В период с сентября по октябрь Управление Росреестра по Псковской области в лице Молодежного совета присоединилось к благотворительной акции «Вторая жизнь вещам», в ходе которой сотрудники Управления помогли семьям с детьми, по разным обстоятельствам, находящимся в непростой жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Специалисты, входящие в состав совета организовали в Управлении работу по сбору необходимых вещей, все они были переданы представителям Псковского областного отделения Российского детского фонда, которые выразили благодарность Управлению Росреестра по Псковской области за оказанную помощь детям.

«Нуждающиеся дети получат важную помощь, чтобы пережить трудный период. То, что для многих из нас кажется таким привычным, может подарить неподдельную радость другим. Так приятно вместе делать хорошее доброе дело!» - добавил председатель Молодежного совета Руслан Кудашов.