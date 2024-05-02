Недвижимость

Стоимость аренды квартир в России за год выросла на 32%

Средние ставки аренды самых востребованных однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах России продолжают расти из-за дефицита доступного предложения, рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Уже четвертый год рынок аренды жилой недвижимости в России находится в состоянии дефицита бюджетных вариантов квартир, из-за чего средние ставки в крупнейших городах продолжают устанавливать новые рекорды, — поясняет ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. — Сейчас ситуация обостряется еще и снижением доступности ипотеки на готовые квартиры и новой волной ажиотажа вокруг покупки строящегося жилья».

По словам эксперта, в большинстве крупных городов России объем предложения на рынке аренды жилья не успел восстановится после периода высокого спроса во втором полугодии прошлого года, а сейчас еще и начала сокращаться доля наиболее бюджетных вариантов временного жилья, которое активно снимают те, кто либо не смог получить одобрение ипотеки для покупки своей квартиры, либо отложил решение квартирного вопроса, чтобы накопить первоначальный взнос, либо продал имевшуюся недвижимость и приобрел строящееся жилье. Все эти категории арендаторов ищут наиболее недорогие варианты временного жилья, которое становится всё более дефицитным, пишут «Известия».

По оценкам экспертов по недвижимости федеральной компании «Этажи» на первом месте по росту средней стоимости аренды однокомнатных квартир среди городов-миллионников России Красноярск, где за год она выросла на 54%, на втором месте Челябинск с ростом 48,7%, на третьем Пермь, где она увеличилась на 38,4%. Также в десятке лидеров: Нижний Новгород (+37,2%), Уфа (+35,7%), Казань (+32%), Ростов-на-Дону (+31,6%), Волгоград (+31,4%), Омск (+31%), Санкт-Петербург (+30,2%) и Новосибирск (+26%). В Москве за аналогичный период средние ставки аренды однокомнатных квартир и студий выросли 22,3%. Самый же минимальный рост отмечен в Воронеже -— 15%.

«При этом за прошлый месяц средние ставки аренды снизились лишь в трети крупнейших городов России, в том числе Волгограде на 3,7%, в Санкт-Петербурге на 3,3%, в Москве на 3%, в Нижнем Новгороде на 1,9% и в Новосибирске на 0,4%. Такая коррекция носит сезонный характер и связана с восстановлением баланса между спросом и предложением в этот период года», — подытожил Иванов.