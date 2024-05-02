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Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми

11.05.2024 09:20|ПсковКомментариев: 0

Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил  и. о. главы ведомства Ирек Файзуллин.

«Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать», – сказал и. о. министра, отвечая на вопрос о том, какие параметры могут быть у ипотеки для семей с детьми старше шести лет.

Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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