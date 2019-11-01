Общество

Молодежь из Ингушетии проведет мастер-классы в Пскове в День народного единства

Делегация из Республики Ингушетия прибудет в Псков с двухдневным визитом в рамках проекта «Мост дружбы». В День народного единства, 4 ноября, 16 ребят приедут, чтобы пообщаться с псковичами, провести целый ряд мастер-классов. Посещение всех мероприятий бесплатное, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Так, в 12.00 4 ноября на базе проектного офиса "Команда 2018" пройдет мастер-класс по изготовлению изделий из кожи, в 13.30 - занятия по рисованию, а в 15.00 - по лезгинке, - отметили в пресс-службе. - А 5 ноября в актовом зале ПсковГУ, в доме №2 на площади Ленина, с 15.00 начнется мастер-класс по фехтованию. С 16.15 - псковичей ждут на мастер-класс по изготовлению предметов из железа. С 12.00 - на мастер-класс по рисованию».

Кроме того, в ведомстве добавили, что в рамках визита будут организованы тематические художественные и исторические выставки фотографий. На одной из экспозиций будут представлены и традиционные национальные костюмы.

Проект «Мосты дружбы» содействует укреплению общероссийской гражданской идентичности, получению навыков межличностной коммуникации среди участников и повышению уровня интеграции ингушских ребят в общероссийское общественное пространство. Он позволит установить взаимные дружественные связи между двумя отдаленными регионами России. Проект реализуется при поддержке Института экономики и права Республики Ингушетия, а также Федерального агентства по делам молодежи.