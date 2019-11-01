Общество

В ходе рейда сотрудники Россельхознадзора на рынке «Нива» выявили запрещенную к ввозу продукцию

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской Таможни проведен рейд в рамках контроля исполнения указа президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Как сообщали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзор по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в ходе рейдовых мероприятий в Пскове на территории рынка «Нива», из реализации изъято 40,72 килограмма продукции животного происхождения (сыры, сливочное масло, колбасы, сосиски, сардельки, паштеты). На маркировочных этикетках данной продукции были указаны производители из Эстонии, Латвии, Польши, Германии, Италии, которые являются странами-членами Европейского союза.

В соответствии с действующим законодательством выявленная продукция запрещена к ввозу в Российскую Федерацию, изъятые товары уничтожены путем сжигания.

В октябре текущего года это уже второй случай выявления «санкционной» продукции в торговых точках рынка «Нива». Ранее в ходе рейда было изъято и уничтожено 32,6 килограммов продукции животного происхождения.