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Общество

Осенняя ганзейская комиссия дала высокую оценку псковской Ганзе-2019

06.11.2019 19:04|ПсковКомментариев: 0

В городе Брилоне (Германия) прошло заседание Осенней комиссии Международного Ганзейского союза. С докладом о прошедших в июне этого года в Пскове 39-ых Международных Ганзейских днях Нового времени выступил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

Как пишет газета «Псковские новости», осенняя комиссия Международного Ганзейского союза - одно из самых важных заседаний рабочего органа Ганзы. На нем подводятся итоги прошедших ганзейских дней и на основании инспекционной проверки делаются выводы о готовности к проведению Ганзы очередного города. Решаются и другие не менее важные вопросы: о приеме новых членов в Ганзу и Ганзейскую гильдию.

Напомним, что в октябре прошлого года Осенняя комиссия приезжала в Псков. 40 членов комиссии из 20 ганзейских городов осматривали будущие площадки праздника. Только после этого высокопоставленные гости сказали окончательное «да» проведению 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. В этом году осеннюю комиссию принимал немецкий город Брилон, где планируется провести 40-е Международные Ганзейские дни. Что касается псковской делегации, то ей предстояло подвести итоги Ганзейских дней в Пскове, а также выслушать итоговую оценку своего труда и критические замечания.

С докладом перед членами комиссии выступил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. По его словам, подготовка к мероприятию продолжалась несколько лет и велась на всех уровнях власти. Федеральный оргкомитет Ганзы-2019 возглавила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Все его решения прорабатывались на региональном оргкомитете под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Павел Волков напомнил, что:

• В псковской Ганзе приняли участие 89 ганзейских городов из 14 стран.
• Официально было зарегистрировано 1864 участника, из них 1100 - делегатов.
• Участниками культурной программы стали 115 творческих коллективов.
• Всего во время Ганзейских дней в Пскове работали 14 сценических площадок.
• Центр города (Окольный город) был разделен на 9 праздничных зон.
• Детский сводный хор, выступивший на церемонии открытия, состоял из 600 участников из более 10 регионов России и 200 детей из Эстонии, Латвии и Белоруссии.
• Организационную помощь в проведении Международных Ганзейских дней обеспечивали 740 волонтеров.
• Ганзейские мероприятия в Пскове посетили более 200 тысяч человек. Больше всего гостей собирали Ганзейский и ремесленный рынки с центральной сценой на Октябрьской площади.
• В период подготовки к Ганзе с 2011 по 2019 год - в городе были построены 8 новых частных гостиниц и открыто 6 новых точек общественного питания.
• Туристический поток по сравнению с 2011 годом вырос на 30 процентов.

Кроме основной программы Ганзейских дней, целый ряд мероприятий стали самостоятельными событиями.

Благодаря федеральной поддержке, многие проекты ориентированы на долгосрочный эффект и затрагивают различные сферы:

• Образование (студенческий кампус, областная научная библиотека),
• Здравоохранение (онкодиспансер - запущен в эксплуатацию),
• Охрану культурного наследия (Псковский кремль, туристско-рекреационный кластер «Псковский», Окольный город),
• Спорт (стадион «Машиностроитель»),
• Транспорт (Северный обход),
• ЖКХ (водозабор, ремонт фасадов и дорог).

Кроме этого, по решению губернатора Псковской области многие мероприятия из программы Ганзы станут ежегодными и будут называться ганзейскими:

• Хоровой фестиваль,
• Кинофестиваль,
• Форум приграничного сотрудничества,

Также уже традиционным стал Международный конкурс средств массовой информации «Ганза - связь времен», который в этом году пройдет в 7-й раз.

Теги: #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
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