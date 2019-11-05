Общество

В Пскове наградили победителей Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен»

В Пскове наградили победителей и призеров Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония награждения состоялась сегодня, 7 ноября, в отеле «Покровский».

И. о. начальника управления внутренней политики администрации Псковской области Федор Турыгин зачитал приветственный адрес от имени губернатора региона Михаила Ведерникова, выразив уверенность, что данный конкурс поможет сохранить воспоминания о прошедших в Пскове Ганзейских днях-2019.

И.п. главы Пскова Елена Полонская поблагодарила журналистов за освещение ганзейской темы, потому что именно благодаря им те, кто не смог побывать на псковской Ганзе, смогли узнать, как она пошла.

Президент Международного пресс-клуба «Hansa-Media» Светлана Лебедева в своем выступлении поблагодарила Псков за чудесную организацию Ганзейских дней, а участников конкурса - за то, что, благодаря им, информационный поток о ганзейском движении продолжает жить и наполняется именами новых городов.

На конкурс поступило 39 работ, тематика которых касалась ганзейских связей, развития ганзейского движения, туризма, истории и культуры. Авторы работ, поступивших на конкурс - представители СМИ из Пскова, Великого Новгорода, Калининграда, Торжка, Гдова, Пыталова, Вышнего Волочка, Старой Руссы и Брилона (Германия).

В этом году участники подали заявки в 7 номинаций из 8:

«Лучший исторический материал о Ганзейском движении»

«Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ»

«Лучший телевизионный материал о Ганзейском движении»

«Лучший радиоматериал о Ганзейском движении»

«Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении»

«Лучшее фотомастерство»

«Лучшие новые формы».

Без внимания журналистов осталась номинация «Лучший проморолик о Ганзейском движении». Самой многочисленной номинацией оказалась «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ».

В каждой номинации жюри под председательством президента Международного пресс-клуба «Hansa-Media» Светланы Лебедевой определило три призовых места.

В рамках сегодняшней церемонии победители в номинациях получили дипломы и подарки, а призеры - Почетные грамоты и подарки. Кроме того, всем участникам Международного конкурса «Ганза – связь времен» были вручены благодарственные письма и. п. главы Пскова.

Кроме того, ряду журналистов были вручены приз президента Союза русских Ганзейских городов, приз Новгородского музея-заповедника и спецприз главы Пскова. Также был отмечен самый юный участник конкурса – 14-летний юнкор газеты «Торжокская неделя» Вероника Морозова.

Со списком победителей и призеров конкурса можно ознакомиться здесь.

Напомним, организатором конкурса выступает управление культуры администрации города Пскова. Целью данного конкурса является сближение и взаимопонимание народов России и Европы, развитие межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей. Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного Ганзейского союза ежегодных Международных Ганзейских дней и инициированных Союзом Русских Ганзейских городов Русских Ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.