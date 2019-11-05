Общество

Проблемы псковских собаководов станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 8 ноября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная собаководам-любителям и профессионалам, а также проблемным вопросам содержания четвероногих друзей в областном центре.

Много ли псковичей сегодня содержат собак? Не становится ли их все меньше с каждый годом? Насколько содержание четвероногого друга в домашних условиях обременительно финансово? С какими проблемами приходится сталкиваться в городе собаководам-любителям и профессионалам? Достаточно ли у нас зон для выгула домашних животных? Как относятся к собакам и их владельцам те, кто сам дома собак не держит? Всегда ли удается находить компромисс?

Насколько совершенна законодательная база о правах и обязанностях хозяев животных? Что нужно учитывать, прежде чем, завести четвероногого друга? Существует ли, по мнению экспертов, какой-то входной ценз для тех, кто принял решение завести собаку: размер жилплощади, дохода и моральной готовности?

Нужно ли серьезно относиться к дрессировке домашних собак? Какие шаги нужно предпринять, чтобы пес крупной породы не стал «миной замедленного действия», представляющей опасность как для окружающих, так и для их владельцев?

Как используются собаки в образовательных и даже терапевтических целях?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить спикеров пресс-конференции:

• начальника Псковского областного клуба служебного и декоративного собаководства РКФ, ветеринарного врача Матвееву Елену Александровну

• заместителя руководителя клуба «Бэст», владелицу питомника Choco Fairy Tale Федорову Марину Васильевну

• начальника центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Воронкова Константина Валерьевича

• депутата Псковской городской Думы, члена Псковского городского клуба любителей собаководства «Фауна» Пожидаеву Юлию Валерьевну

• владельца питомника «Стражи Пскова» Пушкина Александра Геннадьевича

• руководителя секции социально-ориентированного собаководства при клубе «Бэст», специалиста-адвентора Балыкову Елену Владимировну

Дата проведения: 8 ноября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru