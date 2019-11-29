Общество

Акция «Щедрый вторник» станет темой пресс-конференции общественного пресс-центра ПЛН

Во вторник, 3 декабря, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная акции «Щедрый вторник».

«Щедрый вторник» - международная инициатива, призванная популяризировать благотворительность. Она стартовала в 2012 году и сегодня существует более чем в 100 странах. Множество людей объединяются, чтобы сделать добрые дела и рассказать об этом.

В Псковской области «Щедрый вторник» проводится в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков».

Для кого проводится акция? Какие мероприятия проходят в ее рамках? Кто оказывает поддержку «Щедрому вторнику»? Достаточно ли отзывчивы псковичи к таким благотворительным проектам? Насколько успешно проходит акция в этом году?

На эти и другие вопросы ответят спикеры:

• координатор благотворительного марафона «Добрый Псков» Семенов Андрей Владимирович

• координатор благотворительный фонд «Старость в радость» Образцова Виолетта Владимировна

Дата проведения: 3 декабря. Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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