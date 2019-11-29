Общество

Гостиница открылась на железнодорожном вокзале Пскова

На железнодорожном вокзале Пскова реализован проект по преобразованию комнат длительного отдыха в полноценную гостиницу. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД.

В гостинице «Smart Hotel» - 14 двухместных номеров, в которых есть все необходимое для комфортного проживания в деловой поездке или на отдыхе. Постояльцы также могут воспользоваться услугами прачечной, во всех номерах доступен высокоскоростной Wi-Fi, а полноценный завтрак с горячими блюдами уже включен стоимость проживания. Для пассажиров с детьми в отеле предусмотрены дополнительные кровати.

В настоящее время прорабатываются варианты для запуска аналогичных проектов и на других железнодорожных вокзалах.

Напомним, вокзал в Пскове является отправной точкой для большинства туристов со всего мира, которых привлекает древнерусский город с уникальными памятниками старинного зодчества, входящими в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.