Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан — губернатор Михаил Ведерников

Вторник, 31 декабря, станет для госслужащих и сотрудников госпредприятий в Псковской области выходным днем. Об этом сегодня сообщается на странице губернатора Михаила Ведерникова в Инстаграме.
«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днём.
Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан.
Планируйте праздники соответственно.
Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году!» - написал губернатор.