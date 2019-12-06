Общество

Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан — губернатор Михаил Ведерников

Вторник, 31 декабря, станет для госслужащих и сотрудников госпредприятий в Псковской области выходным днем. Об этом сегодня сообщается на странице губернатора Михаила Ведерникова в Инстаграме.

Решение касается госслужащих и работников госпредприятий, другим структурам и органам местного самоуправления рекомендовано перенести выходной день на 31 декабря.

«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днём.

Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан.

Планируйте праздники соответственно.

Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году!» - написал губернатор.