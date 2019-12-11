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Общество

Сад, который построил «ЛУГ»

12.12.2019 17:21|ПсковКомментариев: 0

В списке обязательных дел любой псковской мамы, у которой только что появился малыш, рядом с очевидными пунктами «выбрать имя» и «оформить прописку» обязательно есть пометка: «поставить на очередь в садик». Это не преувеличение: по данным на 2018 год, места в детских садах дожидались больше 7 тысяч маленьких псковичей.

Многочисленные просьбы псковичек, наконец, были услышаны: до конца 2019 года в Пскове успеют достроить три новеньких детских сада. Два из них возводятся группой компаний «ЛУГ» и будут сданы в ближайшее время. Чем новые садики будут выгодно отличаться от других детских дошкольных учреждений? Почему в них стараются попасть даже те, кто живет в других районах города? Где откроются долгожданные ясли? И самое главное - когда новые дошкольные учреждения начнут принимать псковских ребятишек? На эти и другие вопросы ищите ответы в нашей статье.

Вместе ради будущего

Конечно, новые сады не сразу строились. Начало всему положила работа губернатора региона Михаила Ведерникова с федеральными министерствами: в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» Псковская область получила 912 млн и 732 млн рублей соответственно.

Но одних только денег недостаточно: у администрации должны были появиться партнеры - надежные строительные компании, готовые участвовать в масштабных социально значимых проектах.

Обязательства по строительству самого большого детского сада в Пскове на 270 мест и яслей на 80 мест взяла на себя ГК «ЛУГ», в активе которой уже был успешный опыт возведения объектов такого рода: в декабре 2018 года компания Яна Лузина построила ясли в жилом комплексе «Европа».

При подготовке проектной документации на новые дошкольные учреждения учитывались самые современные нормы и требования. Большие группы, высокие потолки, пост охраны, парковка, широкие лестницы и элементы доступной среды для детей-инвалидов, включая лифт, - все это пока, к сожалению, в диковинку для маленьких псковичей и их родителей. Именно поэтому к строительству было приковано самое пристальное внимание - как со стороны простых горожан, так и со стороны властей.

Большой подарок для самых маленьких

Детский сад на улице Звездной, 17б на сегодня - самый большой в городе. Иначе, наверное, и не могло быть: Запсковье - стремительно разрастающийся спальный район, остро нуждающийся в дошкольных учреждениях. Уже в середине лета стало ясно, что сад возводится с опережением сроков. «Такой детский сад - это подарок нам всем от области», - заявил Ян Лузин, проводя в июле экскурсию на строительной площадке для общественности и журналистов.

Подарок получился большим - на три этажа! В здании будет располагаться 12 просторных групповых зон с игровыми комнатами, спальнями, раздевалками, туалетами и буфетной. На первом этаже разместятся ясельные группы для малышей от 1,5 до 3 лет всего на 80 человек. Предусмотрено даже помещение для сушки верхней одежды и обуви. Также здесь разместятся медицинский блок, пищеблок с самостоятельным входом, а также пост охраны, постирочная и гладильная.

Второй и третий этажи займут воспитанники постарше. Кроме того, в здании оборудуют просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также кабинеты заведующего, методиста, завхоза, логопеда и психолога, столярную мастерскую, помещение кастелянши, комнату персонала.

На детской площадке во дворе у каждой группы будет своя веранда, на территории предусмотрено безопасное резиновое покрытие. Даже если дети и упадут, то не ушибутся, да и в детском садике будет чище: грязь с такой площадки не принесешь в группу.

Территорию дошкольного учреждения оборудуют шлагбаумом. Родители смогут подвозить детей к саду прямо на машине, что существенно сэкономит место. Парковка рассчитана на 15 мест. По предложению муниципалитета для того, чтобы оградить детей от автомобилей, будет установлено два забора.

Как рассказала руководитель производственно-технического управления ГК «ЛУГ» Светлана Исекеева, в настоящее время объект на улице Звездной находится в стадии завершения: сейчас закупается мебель, матрасы, постельное белье, занавески, игрушки, игровые комплексы, посуда, спортинвентарь - в общем, все для того, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома. Перечень всего необходимого формировался управлением образования Псковской области с учетом предложений сотрудников детских садов.

Что касается даты начала работы нового садика, то это произойдет не раньше февраля: для того, чтобы уладить все юридические моменты, понадобится время.

Шкафчик с вишенкой

До Нового года будет сдан еще один объект, который строит ГК «ЛУГ» - это пристройка к детскому саду №44 «Снегирек» для размещения ясельных групп (ул. Народная, 51а). В этом районе проживает много семей военных, и дополнительные места должны решить проблему очереди в детский сад.

Строительство началось летом: перед подрядчиком стояла задача завершить все шумные работы, в частности, земельные, до 1 сентября, пока большинство детей, посещающих сад, находилось на летних каникулах.

Пристройку соединит со зданием детского сада галерея. Это будет одноэтажное здание на 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет. В данном случае генподрядчиком также выступила администрация города, а финансирование обеспечивалось в рамках федеральной целевой программы.

Здесь работы также близятся к завершению: группы готовятся принять детей после необходимых проверок всех надзорных органов. Планируется, что смех малышей наполнит просторные группы (их будет четыре) уже в феврале. Так что «шкафчику с вишенкой» осталось совсем недолго скучать без маленького деловитого хозяина, который доверит ему самое дорогое - шапку с пушистым помпоном и варежки на резинке, блестящий фантик и открытку с поздравлением папе или маме. 

Детство на Юности

Останавливаться на достигнутом ГК «ЛУГ» не собирается. В планах на будущий 2020-й год - двухэтажный детский сад на улице Юности, рассчитанный на 140 мест.

Этот проект возник из идеи КОТ. Эта аббревиатура расшифровывается как «комплексное освоение территории». Она прекрасно известна российским крупным девелоперам и представителям властных структур. Одним из основных требований, предъявляемым к проектам КОТ, является наличие объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, возведенных не на бюджетные деньги, а за счет средств различных источников финансирования, в первую очередь частных инвестиций.

В проектах КОТ новая городская среда обитания создается «с чистого листа», без ограничений, которые создавали бы существующая застройка и старые инженерные сети. Это позволяет, например, спроектировать кварталы так, чтобы дети по дороге в школу не переходили проезжую часть. Территория комплексного жилищного освоения, на которую выходит девелопер, впоследствии обязательно обеспечивается современными детскими садами и школами, которые нередко становятся лучшими в городе. Благодаря тому, что над обликом зданий работают специалисты из лучших европейских архитектурных и дизайнерских бюро даже дома «эконом» и «комфорт» класса выглядят индивидуально и стильно.

Объекты социальной инфраструктуры в таких проектах создаются при эффективном использовании государственных инвестиций. В случае с 14-м микрорайоном, застройщик взял на себя обязательства по строительству дошкольного учреждения, предоставив муниципалитету квартиры на 200 млн рублей для реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилья.

По словам Светланы Исекеевой, проект детского сада уже прошел экспертизу, в нем учтены все существующие требования, в том числе предусмотрен подъем для маломобильных деток. В начале года будет принято решение по срокам и начато строительство.

В новом учреждении на Юности будут как ясельные группы, так и группы для младших и старших дошкольников. Планируется, что садик будет возведен до конца года.

«Подобные проекты существенно помогают муниципалитету, - говорит Светлана Исекеева. - Очередь в детские сады растет, и если в новых строящихся микрорайонах сразу будут предусмотрены детские сады - это постепенно снимет существующую проблему. Это очень важно: родителям тяжело возить детей в другие районы, а здесь все будет в пешей доступности».

Полностью решить проблему с очередями в ясли планируется к 2024 году. Судя по примеру, показанному ГК «ЛУГ», а также учитывая, что в скором будущем появится сад на улице Алехина и пристройка к детскому саду «Золотой ключик» на Рижском проспекте, эта перспектива вполне осуществима. А значит, псковским мамам не о чем волноваться: их малыши смогут играть и узнавать новое в прекрасных условиях современных детсадов, оборудованных всем необходимым. В том числе легендарными и неповторимыми шкафчиками с вишенкой!

Елена Никитина

Теги: #детский сад #образование #ЛУГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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