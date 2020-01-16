Общество

Перед Крещением Роспотребнадзор прокомментировал влияние теплой зимы на водоемы Псковской области

Перед Крещением управление Роспотребнадзора по Псковской области прокомментировало, как теплая зима скажется на качестве воды в водоемах региона. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ведомстве, отсутствие льда на поверхности кардинально не повлияет на качество воды.

«В регионе пользуются водой из водоемов, когда она не покрыта льдом. Летом берем воду в местах рекреации. Купаемся. Водоем либо загрязнен, либо нет. Поэтому у нас нет оснований полагать, что зимой вода, покрытая льдом, как-то качественно лучше, - отметили в ведомстве. - Мы исследуем воду, проводим обзорные мероприятия. В рамках санитарно-эпидемиологического законодательства, проводим оценку воды на соответствие санитарным правилам. И если перед Крещением обнаруживаем, что вода - неудовлетворительная, то ставим аншлаги и информируем органы власти, Епархию. И сейчас мы не видим неудовлетворительных результатов в местах окунания».

Напомним, день христианского таинства Крещения - 19 января.