Общество

Незаменимые

Псковские инвалиды подозревают, что государство решило на них сэкономить. Причиной переживаний стал приказ Минтруда №521н об утверждении перечня технических средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий, замена которых по истечении установленного срока пользования должна быть подтверждена заключением медико-технической экспертизы.

Этот перечень включает электроколяски для инвалидов, кресла-коляски с дополнительной поддержкой для головы и тела, в том числе для больных ДЦП, а также различные модели протезов и ортезов с внешним источником питания.

Псковские инвалиды почти уверены - таким образом государство нашло еще один способ сэкономить. «МК в Пскове» узнал, кем и как именно будет производиться экспертиза, а также каковы риски данного новшества для инвалидов Псковской области и России в целом. Публикация по ССЫЛКЕ >>>