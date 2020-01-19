Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Защита машины от неприятностей
Детская обувь для зимы
Билеты в кино от Нашего радио
Дело Гавунаса
Покровский бранч: Новая традиция
ТОП-100 псковских миллионеров
Рейтингомер Командный зачет
Гонки по вертикали
ТОП-100 влиятельных псковичей
отпечаталось в сердце
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гражданская пресса в 2019
 
 
 
ещё Общество 19.01.2020 10:306 Иди ты в баню! 20.01.2020 22:090 В Псковской области обнародуют неопубликованные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 20.01.2020 20:490 В Опочецком районе исследуют состояние Воскресенской церкви и склепа родителей фельдмаршала Кутузова 20.01.2020 20:290 Руководство образовательных учреждений Порховского района снова получает стимулирующие выплаты 20.01.2020 19:497 Естественная убыль населения Псковской области сократилась более чем вдвое 20.01.2020 18:150 В Крещение осужденные ИК-4 смогли присоединиться к традиции и окунуться в воду
 
 
 
Самое популярное 20.01.2020 08:370 Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле 19.01.2020 15:520 Актрису Нину Русланову госпитализировали 13.01.2020 10:1320 Двух человек, поспешивших на помощь пострадавшим в ДТП в Псковском районе, сбил «Лексус». ФОТО 15.01.2020 22:5713 Не знал до последнего - отставка для Медведева стала неожиданной 13.01.2020 14:443 Скончался один из пешеходов, сбитых «Лексусом» при попытке помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области обнародуют неопубликованные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков

20.01.2020 22:09|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области проведут работу по оцифровке и публикации архивных документов Псковской, Великолукской, а также муниципальных комиссий по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, об этом 20 января сообщил руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, на заседании регионального оргкомитета «Победа».

«Валерий Кузьмин акцентировал внимание, что в архивах хранятся документы, которые еще не были введены в научный оборот. Их публикация возможна на региональном сайте безсрокадавности.рф. Они также будут переведены на английский язык. Это позволит познакомиться с архивными фактами большему числу читателей», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что все это станет важным шагом в противодействии фальсификации истории.

«Мы также сделаем все возможное, чтобы наши документы попали в федеральное хранилище документов, которое будет сформировано по поручению Президента России», - заметил руководитель регионального архива. Он подчеркнул, что реализация проекта позволит создать обширную базу для изучения Великой Отечественной войны.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил также перевести документы на немецкий язык. «Это тоже достаточно распространенный язык. Тогда о страшных преступлениях фашистов смогут узнать еще больше людей», - отметил Михаил Ведерников. Также губернатор поручил управлению цифрового развития и связи включиться в работу по оформлению и обеспечению функционирования цифрового ресурса.

Напомним, что старт проекту «Без срока давности» на территории Псковской области был дан летом 2019 года на Кургане дружбы. Проект инициирован Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и посвящен изучению жертв среди мирного населения во время Великой Отечественной войны.

В ноябре 2019 года в Пскове прошла 2-я международная конференция «Псковские архивные чтения», центральным событием которой стал проект «Без срока давности». Материалы конференции в ближайшее время будут опубликованы большим тиражом. Экземпляры этого издания окажутся во всех библиотеках области и вузах страны. Опубликованные архивные документы о зверствах фашистов на территории Псковской области также были представлены на международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований».

Напомним, в Псковской области оргкомитет «Победа» занимается государственной политикой в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан.

Теги: #ведерников #михаил ведерников #губернатор #ВОВ #архив #день Победы #администрация Псковской области #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каковы ваши ожидания от смены правительства?
В опросе приняло участие 1113 человек
20.01.2020, 22:290 В Порховском районе волостные власти послушали прокуратуру и обезопасили мост через реку 20.01.2020, 22:090 В Псковской области обнародуют неопубликованные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 20.01.2020, 21:490 Российский диетолог обозначил количество питьевой воды, полезное для здоровья организма 20.01.2020, 21:290 В псковской деревне Котово столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и иномарка
20.01.2020, 21:090 В Пскове Анастасьевскую часовню открыли для посещений по записи 20.01.2020, 20:490 В Опочецком районе исследуют состояние Воскресенской церкви и склепа родителей фельдмаршала Кутузова 20.01.2020, 20:290 Руководство образовательных учреждений Порховского района снова получает стимулирующие выплаты 20.01.2020, 20:090 ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк
20.01.2020, 19:497 Естественная убыль населения Псковской области сократилась более чем вдвое 20.01.2020, 19:290 Прокуратура заинтересовалась не восстанавливающими деревья арендаторами порховского лесного участка 20.01.2020, 19:090 В России создадут организацию по реализации государственной нацполитики 20.01.2020, 18:491 Интерактив: Пожалейте водителей, пешеходов и военных - осветите обочину в Черехе
20.01.2020, 18:353 Реплика Донецкого: Имитация оргазма 20.01.2020, 18:323 ДТП осложняет и без того напряженный трафик на площади Ленина в Пскове 20.01.2020, 18:150 В Крещение осужденные ИК-4 смогли присоединиться к традиции и окунуться в воду 20.01.2020, 18:081 Град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии
20.01.2020, 18:053 Незаменимые 20.01.2020, 18:058 ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию 20.01.2020, 17:590 Небольшой дождь ожидается завтра в Псковской области 20.01.2020, 17:542 Аквапарк «Акваполис» приглашает всех студентов отметить Татьянин день
20.01.2020, 17:500 Храм Нерукотворенного Образа с Жабьей Лавицы. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 20.01.2020, 17:473 Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят за 9 млн рублей 20.01.2020, 17:375 ПЛН-ТВ: Ожидания псковичей от смены правительства РФ 20.01.2020, 17:333 Опубликован текст законопроекта Путина по изменению Конституции
20.01.2020, 17:300 Сотрудники одной из колоний в Псковской области предотвратили две попытки переброса запрещенных предметов 20.01.2020, 17:251 Власти назвали суммы, заложенные на реконструкцию псковских памятников ВОВ 20.01.2020, 17:200 Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа 20.01.2020, 17:071 «Супер фитнес» приглашает псковичек на йогалатес
20.01.2020, 17:061 Миссия невыполнима? 20.01.2020, 17:022 Кирилл Кононов отказался от участия в праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района 20.01.2020, 16:581 Наталья Ильина: Смена «Кампус» - начало глобальных перемен в сфере математического образования в области 20.01.2020, 16:541 Актриса Наталья Бочкарева отделалась штрафом за хранение наркотиков
20.01.2020, 16:470 Сотни псковичей посетили Троицкий собор в Сочельник и Крещение Господне 20.01.2020, 16:462 Депутат Госдумы Александр Васильев проведет встречу с гражданами в Пскове 20.01.2020, 16:433 Михаил Ведерников одобрил предложение администрации Пскова реконструировать Могилу Неизвестного солдата 20.01.2020, 16:400 В Пскове отмечают День специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию
20.01.2020, 16:392 Писковичи рискуют остаться без теплоснабжения 20.01.2020, 16:334 В школах Пскова усилят пропускной режим из-за инцидента с женщиной, напавшей на подростков в школе №24 20.01.2020, 16:320 Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию 20.01.2020, 16:221 При нажатии на кнопку приходит волонтер: В Псковской области заработает приложение для помощи ветеранам ВОВ
20.01.2020, 16:051 В Стругах Красных ликвидирована нарколаборатория, изъято более 17 кг синтетических наркотиков 20.01.2020, 15:382 Ветераны ВОВ Псковской области дополнительно получат по 10 тысяч рублей к юбилейному Дню Победы 20.01.2020, 15:320 В Тямше открылась ясельная группа детсада «Золотой петушок» 20.01.2020, 15:201 Опубликована предварительная программа фестиваля «Дом Довлатова 2020»
20.01.2020, 15:170 Школьники и спортсмены будут соревноваться в пулевой стрельбе в Пскове 20.01.2020, 15:091 В Псковской области более 1300 граждан привлечено к ответственности в 2019 году за нарушение условий хранения оружия 20.01.2020, 15:000 Праздник «Деревенские забавы» профсоюзной турбазы «Пушкиногорье» вошел в топ-200 самых интересных событий России 20.01.2020, 14:520 В Псковский бюджет в 2019 году поступило на 300 млн рублей больше налогов, чем в 2018-м
20.01.2020, 14:424 Проводили зиму так, что ее до сих пор нет - в Пскове просят не праздновать Масленицу 20.01.2020, 14:311 Директора псковского яхт-клуба оштрафовали за эксплуатацию базы стоянки без разрешения 20.01.2020, 14:200 До трех лет тюрьмы может получить псковичка, воспользовавшаяся найденной банковской картой 20.01.2020, 14:110 УГХ Пскова оштрафовали из-за плохих «зебр»
20.01.2020, 14:005 Гдовский депутат: Замглавы района Вячеслав Белов присвоил берег Чудского озера. ВИДЕО 20.01.2020, 13:560 Пскович может снова оказаться в тюрьме за уклонение от административного надзора 20.01.2020, 13:524 Юрий Чайка уходит с поста Генпрокурора РФ 20.01.2020, 13:500 Более 30 г марихуаны обнаружили у безработного жителя Невеля
20.01.2020, 13:420 ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году 20.01.2020, 13:361 В Пустошке местный житель угнал лесовоз 20.01.2020, 13:270 Сегодняшняя беседа в рамках встреч на Печерском подворье будет посвящена Никандровой пустыни 20.01.2020, 13:184 Пскович, нашедший чужой кошелек и потративший деньги, может сесть в тюрьму
20.01.2020, 13:121 «Супер фитнес» предлагает скидки для новичков 20.01.2020, 13:080 Стартовал прием заявок по кандидатурам членов Молодежной ТИК Пскова с правом решающего голоса 20.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 20.01.2020, 12:595 Псковичка выдумала разбойное нападение, чтобы развестись с мужем, теперь ей грозит тюрьма
20.01.2020, 12:502 Стартовал международный конкурс красоты, в котором принимает участие псковичка 20.01.2020, 12:394 Родители более 26 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет смогут рассчитывать на соцвыплаты 20.01.2020, 12:331 На базе ИК-6 состоялось практическое занятие для курсантов Псковского филиала Академии ФСИН 20.01.2020, 12:152 Житель Палкинского района сознался в фиктивной регистрации жителей Республики Молдовы
20.01.2020, 11:570 В Пскове демонтируют центральную новогоднюю елку 20.01.2020, 11:436 Самовольно установленный продуктовый магазин снесут на улице Маргелова в Пскове 20.01.2020, 11:421 Михаил Ведерников: Изменение порядка выделения федеральных средств ускорит процесс реализации нацпроектов в регионах 20.01.2020, 11:360 Псковский театр драмы примет в дар старые магнитофонные бобины и кассеты для оформления нового спектакля
20.01.2020, 11:320 Счетная палата Псковской области: Низкий процент освоения средств по нацпроектам вызван длительным обеспечением контрактов 20.01.2020, 11:310 «Постскриптум»: Смена правительства, визит Володина в Псковскую область и итоги «мусорной реформы» 20.01.2020, 11:1312 Председатель облздравкомитета: Более 50 тысяч рублей в среднем получают работники здравоохранения в Псковской области 20.01.2020, 11:080 Власти региона планируют строительство новых поликлиник в Пскове и Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.