Общество

В Псковской области обнародуют неопубликованные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков

В Псковской области проведут работу по оцифровке и публикации архивных документов Псковской, Великолукской, а также муниципальных комиссий по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, об этом 20 января сообщил руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, на заседании регионального оргкомитета «Победа».

«Валерий Кузьмин акцентировал внимание, что в архивах хранятся документы, которые еще не были введены в научный оборот. Их публикация возможна на региональном сайте безсрокадавности.рф. Они также будут переведены на английский язык. Это позволит познакомиться с архивными фактами большему числу читателей», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что все это станет важным шагом в противодействии фальсификации истории.

«Мы также сделаем все возможное, чтобы наши документы попали в федеральное хранилище документов, которое будет сформировано по поручению Президента России», - заметил руководитель регионального архива. Он подчеркнул, что реализация проекта позволит создать обширную базу для изучения Великой Отечественной войны.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил также перевести документы на немецкий язык. «Это тоже достаточно распространенный язык. Тогда о страшных преступлениях фашистов смогут узнать еще больше людей», - отметил Михаил Ведерников. Также губернатор поручил управлению цифрового развития и связи включиться в работу по оформлению и обеспечению функционирования цифрового ресурса.

Напомним, что старт проекту «Без срока давности» на территории Псковской области был дан летом 2019 года на Кургане дружбы. Проект инициирован Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и посвящен изучению жертв среди мирного населения во время Великой Отечественной войны.

В ноябре 2019 года в Пскове прошла 2-я международная конференция «Псковские архивные чтения», центральным событием которой стал проект «Без срока давности». Материалы конференции в ближайшее время будут опубликованы большим тиражом. Экземпляры этого издания окажутся во всех библиотеках области и вузах страны. Опубликованные архивные документы о зверствах фашистов на территории Псковской области также были представлены на международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований».

Напомним, в Псковской области оргкомитет «Победа» занимается государственной политикой в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан.