Общество

Главный нарколог Минздрава: Алкоголь от коронавируса не поможет

Употребление спиртного для профилактики заражения новым коронавирусом или просто простуды не поможет, а только усилит нагрузку на сердце и может плохо кончиться, предупредил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он сказал это в эфире НТВ в передаче «Поздняков», передает «Интерфакс».

«Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому - не идите в баню с простудой. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса - это нагрузка на сердце, сердце останавливается», - предостерег чиновник.

На утро 10 февраля в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макаобыло подтверждено 40 235 случаев заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию, еще более 300 - в других странах. Умерли 910 заразившихся, выздоровели 3283. Сообщалось, что тяжелее всего заболевание переносят пожилые люди, а дети и молодежь заражаются реже. Центром инфекции считается провинция Хубэй и ее столица Ухань.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что отмечены случая заражением у людей, которые не бывали в Китае, и предположил, что пока мы можем видеть только «верхушку айсберга» и распространение инфекции может ускориться и расшириться.

В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Чите и Тюмени, оба заболевших - граждане Китая.