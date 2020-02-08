В Пскове состоялся V Молодежный Сретенский бал. ФОТО

В псковском спортивно-развлекательном комплексе «Простория» прошел V Молодежный Сретенский бал. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось 16 февраля.
Организатором Сретенского бала является Псковский городской молодежный центр при поддержке Молодежного отдела Псковской Епархии, Псковской областной филармонии и Свято-Троицкого Кафедрального Собора.
Хозяином и хозяйкой Сретенского бала уже во второй раз стали депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов и директор ООО «СДЛ-Консалт» Елена Матвеева.