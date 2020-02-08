Общество

Очень непростая судьба - губернатор Псковской области высказался о маршале Рокоссовском

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился мнением о маршале, дважды Герое Советского Союза Константине Рокоссовском. Сообщение по теме губернатор оставил 16 февраля на своей страничке в соцсети Instagram.

«Маршал, дважды Герой Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский - один из самых известных полководцев Великой Отечественной войны. Он сыграл ключевую роль в разработке и проведении операции «Уран», результатом которой стало пленение фельдмаршала Паулюса, 24 генералов, 2,5 тысячи немецких офицеров, 90 тысяч солдат. Эта была финальная и победная точка в Сталинградской битве, - отметил Михаил Ведерников. У Константина Рокоссовского сложилась очень непростая судьба. Однако на переломе эпох в отличие от многих он всегда оставался верен стране, которой дал присягу - и одна эта принципиальность уже делает его великим человеком».

Также губернатор напомнил, что своим родным городом Рокоссовский выбрал Великие Луки: «И мы со всей искренностью гордимся этим. Россия никогда не забудет его вклад в Победу, его тактический гений, человеколюбие и отвагу, проявленную в Первую Мировую войну, в Гражданскую и в Великую Отечественную. Это наш герой».

Фото: страничка Михаила Ведерникова, соцсеть Instagram