Общество

Псковское управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы войск национальной гвардии РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор проходит в следующие вузы: Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ, Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ, Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.