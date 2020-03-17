Общество

Псковская областная библиотека приостановила обслуживание читателей

Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, 48) временно приостанавливает обслуживание в связи с коронавирусом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Следите за нашими новостями на официальном сайте библиотеки, мы каждый день будем готовить для вас материалы на самые разные темы - книжные новинки, краеведение, электронные коллекции, виртуальные выставки, библиографические обзоры и много другое. В сложившихся обстоятельствах это - удобный и безопасный способ получения актуальной, интересной информации», - отметили в областной библиотеке.