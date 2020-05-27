Общество

Александр Братчиков: Всем родителям надо памятник поставить за то, что выдержали дистанционное обучение

Всем родителям надо памятник поставить за то, что выдержали дистанционное обучение, помогая своим детям. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

«Скажу так: родители очень сильно подтянули свои знания, потому что они столько времени уделяли этому процессу, помогая детям! Им за это надо памятник поставить, - отметил гость студии. - У меня двое детей, и я вижу, как много внимания и времени уделяла этому жена и какое у нее было при этом настроение. Это было достаточно тяжело».

С другой стороны, отметил Александр Братчиков, родители стали выше ценить труд учителей, понимая, как непросто учить детей, тем более в дистанционном формате. «Учебный год закончен, дети получили итоговые оценки. ЕГЭ будет с 29 июня. Это были непростые два месяца дистанционного обучения, но в целом спасибо учителям и родителям, которые смогли выдержать это», - заключил глава городской администрации.