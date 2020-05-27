Общество

Минздрав: Если у умерших пациентов с COVID-19 не было жалоб, они не должны включаться в статистику

Заразившиеся коронавирусом граждане, если у них нет никаких жалоб, не должны включаться в статистику заболеваемости, об этом говорится в рекомендации Минздрава России. Этот пункт касается и умерших пациентов.

В ведомстве уточнили, что методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19 подготовлены рабочей группой, возглавляемой главным внештатным патологоанатомом министерства, академиком РАН Георгием Франком, и.о. директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения», академиком РАН Владимиром Стародубовым, главным внештатным патологоанатомом Департамента здравоохранения Москвы, профессором Олегом Зайратьянцем. В группу разработчиков также вошли ведущие специалисты в области патанатомии, судебно-медицинской экспертизы, организации здравоохранения, статистики, клиницисты, представляющие как федеральные учреждения, так и регионы.

«В основу рекомендаций положены новые принципы, установленные Международной классификацией болезней Всемирной организации здравоохранения (МКБ-10) с учетом Международных методических рекомендаций по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти. Предлагаемые в рекомендациях, утвержденных Минздравом, подходы к кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, основаны на глубоком изучении течения COVID-19 и его влияния на организм в целом и позволят получить наиболее актуальные, объективные и детализированные статистические данные об этом заболевании», - говорится на сайте министерства.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», - говорится в рекомендациях.

В документе подчеркивается, что во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти. «Ошибкой оформления свидетельства является запись причины смерти одной строкой без логической последовательности состояний», - указано в рекомендациях.

В случаях, когда летальный исход у лица с COVID-19 наступил от несчастных случаев и некоторых других острых заболеваний, такие случаи не считаются смертями от COVID-19.

«Вирусоносительство возбудителя COVID-19 не может быть причиной смерти, поэтому при наличии любого другого заболевания со смертельным осложнением выбор первоначальной причины смерти производится в соответствие с правилами МКБ-10 (Международной классификацией болезней Всемирной организации здравоохранения)», - также говорится в документе.