Общество

Свыше 31 тысячи просмотров собрала видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Прямая видеотрансляция программы «Дом Советов» с главой администрации Пскова Александром Братчиковым в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети ВКонтакте собрала свыше 31 тысячи просмотров.

Кроме того, в комментариях под трансляцией в адрес гостя студии поступил шквал вопросов от пользователей соцсети.

Напомним, эфир программы состоялся сегодня, 27 мая, на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков пригласил Александра Братчикова в преддверии очередной сессии Псковской городской Думы, на которой градоначальник отчитается перед депутатами о своей деятельности и деятельности администрации за год.

В рамках программы Александр Братчиков рассказал о главных успехах и неудачах прошлого года, выполненных и невыполненных обещаниях, высказал мнение по поводу действующих мер поддержки населения в условиях действия ограничений по коронавирусу и ответил на широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью Пскова.