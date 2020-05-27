Общество

Александр Братчиков: Есть уверенность, что стадион «Машиностроитель» будет сдан после реконструкции в августе

Есть уверенность, что генподрядчик уложится в график, и стадион «Машиностроитель» будет сдан после реконструкции в августе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков в рамках выезда на объект 28 мая. Вместе с ним объект посетили заместители главы администрации Александр Коновалов и Валентина Зубова. Ход работ им продемонстрировал руководитель проекта Юрий Стрелков.

В целом, как смог убедиться Александр Братчиков, генподрядчик четко исполняет график работ. К настоящему времени на территории стадиона построен административно-бытовой комплекс, в нем проведены все сети, ведутся внутренние работы по подготовке к чистовой отделки, установлены все окна, кроме пожарных.

На большой трибуне кладут кровлю, частично установлены окна, ведется подготовка к внутренней отделке. В перспективе внутри трибуны будет легкоатлетический зал. Окна для зрительской части трибуны привезут на следующей неделе. На малой трибуне тоже все готово к чистовой отделке. Готовность достаточно высокая, доложил Юрий Стрелков.

Кроме того, завершаются земляные работы, связанные с подготовкой оснований под футбольное поле и беговые дорожки. К их укладке подрядчик приступит с июня. В июле работы будут завершены. По словам руководителя проекта, никаких подводных камней в выполнении работ сейчас нет.

Александр Братчиков в целом остался доволен увиденным. «Как заказчик я всегда чем-то недоволен. Но важно, что работы продолжаются, на объекте мы видим много рабочих. Основные работы сейчас ведутся внутри помещений и поэтому горожанам не видны, но они кропотливые», - отметил он.

Важно, по его словам, что сети закончены на сто процентов и что подрядчик приступает к внешнему благоустройству и укладке поля с беговыми дорожками. Также глава администрации отметил чистоплотность подрядчика - мусора на объекте почти нет.

«Срок сдачи объекта - 1 августа. Есть надежда, что подрядчик в него уложится. Надеюсь, в течение августа мы сдадим его и получим разрешение на эксплуатацию», - заключил Александр Братчиков.

Реконструкция объекта велась в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням, состоявшимся в июне 2019 года (на эти цели из федерального бюджета было выделено 750 млн. рублей). В рамках первой очереди реконструкции планировалось строительство большой и малой трибун, административного здания с кассами, реконструкция большого футбольного поля с беговыми дорожками, замена наружных инженерных сетей с подключением к действующим сетям, а также благоустройство территории и организация гостевых парковочных мест. Изначально работы планировалось завершить в течение 2019 года года, но стройка затянулась из-за грубых ошибок в проекте. Первоначальный вариант проектной документации пришлось переделывать и повторно направлять на экспертизу, а кроме того дополнительно решать вопрос с финансированием. На данный момент денежный вопрос решен: финансовые лимиты до региона доведены, генпорядчик получил все причитающиеся ему средства.