Общество

Псковский депутат: Трое членов моей семьи больны коронавирусом

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков заявил, что коронавирус не обошел стороной его семью, на сегодняшний момент у него заболели уже трое членов семьи. Об этом он рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 28 мая.

«У меня в семье трое заразившихся, двое из них находятся в реанимации. Одна - моя бабушка, ей 83 года», - рассказал Антон Минаков.

Он рассказал, что его бабушка находилась в инфекционной больнице Святого Георгия в Петербурге в момент пожара, который унес жизни пяти пациентов, лечившихся от COVID-19. «Пожар был совсем рядом с ее палатой», - поделился депутат.

Антон Минаков призвал людей более ответственно относиться к своему здоровью. «Я понимаю, что сейчас налаживается погода, время прогулок и шашлыков, но постарайтесь беречь и защитить себя и своих близких»,- заключил он.