Общество

Псковское отделение Красного Креста передало более 5 тонн продуктов для малообеспеченных детей

Волну добрых дел Псковского регионального отделения Российского Красного Креста поддержало Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста, которое передало пожертвование от OOO «ЭПАМ Систэмз» на приобретение продуктовых наборов.

Очередной этап благотворительного марафона помощи приурочен к Дню защиты детей и в первую очередь для 50 семей, ранее обращавшихся в региональное отделение за помощью. Все они получат продуктовые наборы весом более 8 килограмм каждый, состоящих из круп, мясных консервов и кондитерских товаров.

Помимо этого, 35 детей из Москвинской школы Псковского района получат к завтракам чай молоко и сладости.

Отметим, что Псковское региональное отделение Красного Креста в период пандемии COVID-19 в период пандемии коронавируса только для детей из малообеспеченных семей региональное отделение Красного Креста передало более 5,4 тонн продуктов питания на сумму 665,2 тысяч рублей.

Благотворительный марафон помощи продолжается и Псковское региональное отделение Красного Креста призывает псковичей и руководителей организаций внести пожертвования или поделиться своей продуктовой продукцией для передачи нуждающимся.

Помочь прямо сейчас можно по ссылке.