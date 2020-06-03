Общество

Подписчики псковского губернатора откликнулись на призыв о помощи родственникам ковид-пациентов

Подписчики официального аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в соцсети «Инстаграм» откликнулись на призыв о помощи от одного из пользователей. Об этом пишет «Московский Комсомолец в Пскове».

Пользователь Елена в комментариях к одному из губернаторских постов рассказала о проблеме доставки передач из районов Псковской области родственникам, находящимся в ковид-центр на базе Псковской городской больницы. «Люди собирались в больницу в стрессе, многое не взяли. А мы даже не знали, что можно брать, что нет. А теперь им не хватает элементарных вещей», - написала женщина и попросила организовать транспорт из муниципалитетов.

«Да, банально, воды негде набрать! Туалетная бумага, салфетки, пачка печенья, книжечка, сменное белье. А кто-то может на нервах и зарядное устройство не взял, очки или какие-то другие необходимые вещи... Пожалуйста! Это же все возможно! Услышьте нас, умоляю!» - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов пользователь Елена написала, что читатели аккаунта предложили ей помощь.