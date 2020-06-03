Общество

Глава Пскова примет участие в видеособрании делегатов Международной Ганзы

В этом году социальные сети станут местом встречи ганзейского народа. Впервые за всю историю существования Ганзейские дни пройдут в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом. Праздник состоится в немецком городе Брилон в Германии, расположенном на территории Северного Рейна – Вестфалии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, церемония открытия пройдет уже сегодня, 4 июня, в 20.30 по московскому времени (www.hansetagebrilon.de).

А уже 5 июня в рамках Ганзейских дней состоится видеособрание делегатов Международного Ганзейского Союза. В нем примут участие 115 городов Ганзейского Союза, в том числе Псков. От имени псковичей к участникам видеособрания обратится глава Пскова Елена Полонская.

В 12.00 все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию - подписание Брилонской Декларации по случаю 40-летнего существования Международного Ганзейского Союза Нового времени. Также можно будет посетить виртуальные экскурсии и выставки: «Ганза - люди и места», «Любить родину - жить в Европе», «Открытые сады Брилона» (14 владельцев садов откроют свои виртуальные садовые ворота), «Палатка европейской связи». Церемония закрытия с передачей флага латвийской столице Риге - организатору 41-х Международных Ганзейских Дней 2021 года - назначена на 7 июня, начало в 19.00.

Напомним, в прошлом году Псков был организатором 39-х Международных Ганзейских Дней и собрал у себя 89 Ганзейских городов из 14 стран.

Ганза Нового времени была основана 43 городами в 1980 году в Зволле, Нидерланды, для того, чтобы развивать сотрудничество между Ганзейскими городами в Европе и способствовать их продвижению как местам живой демократии. В настоящее время в Ганзу входят почти 200 членов из 16 европейских стран, таким образом, она является крупнейшим добровольным сообществом городов во всем мире.