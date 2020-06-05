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Общество

Эксперт: Продажи спиртного в Пскове увеличились на 10%

05.06.2020 17:51|ПсковКомментариев: 0

Продажи алкоголя за последние месяцы увеличились на 10%. Чаще всего берут пиво и водку. В основном покупает молодежь. Такую позицию в беседе с корреспондентом «МК в Пскове» озвучила продавец крупного сетевого магазина Елена Захарова.

«Думаю, пьют больше от безделья. Развлечений в городе нет, все закрыто, поэтому ездят на шашлыки, на природу. Часто в магазине берут стандартный набор для пикника – мясо, овощи и спиртное. На данный момент, если обратить внимание на людей в очереди, можно в каждой второй корзинке увидеть не одну, а несколько бутылок алкоголя», - рассказала она.

Однако сотрудники «наливаек» жалуются на падение продаж. «За последние два месяца количество покупателей сократилось в два раза, продажи рухнули, и это ощущается очень хорошо. Прежде всего, это связано даже не с самоизоляцией и эпидемией, а с указом губернатора, который запретил продавать пиво на розлив в многоквартирных домах, - рассказала сотрудница самой популярной сети «наливаек» на Завеличье. - Сейчас мы торгуем бутылочным пивом, снеками и другими товарами, но выручка очень маленькая».

Та же ситуация и в других точках разлива. Факт резкого снижения покупательской способности подтвердили еще в трех торговых точках.

Подробности читайте в материале «МК в Пскове».

Теги: #алкоголь #карантин
Источник: Псковская Лента Новостей
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