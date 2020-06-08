Общество

Соцработникам Псковской области выдадут велосипеды

Социальные работники попросили губернатора Псковской области Михаила Ведерников обеспечить их велосипедами. Об этом они заявили в ходе совещания по мерам соцподдержки населения, сегодня, 8 июня.

«Социальным работникам приходится преодолевать большие расстояния, далеко не у всех есть автомобили. Наличие велосипедов сделает нашу работу более оперативной и боле качественной», - заявила представитель Великолукского района.

Михаил Ведерников отметил, что такое решение необходимо принимать в отношении всех социальных работников. «Я прекрасно понимаю, что в некоторые места и на автомобиле не всегда можно добраться», - сказал он.

Глава региона поручил руководителю комитета по социальной защите Псковской области Ольге Евстигнеевой проработать вопрос, касающийся модели велосипеда. «Нужно посоветоваться с соцработниками, узнать, какой именно велосипед будет удобным. Как известно, большинство работников - это женщины, нужно, чтобы рама была соответствующая», - заметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в ближайшее время этот вопрос будет решен, на приобретение велосипедов будут привлечены внебюджетные средства благотворителей.