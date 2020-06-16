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Общество

В МФЦ Псковской области расширен перечень услуг по мерам соцподдержки населения

17.06.2020 12:11|ПсковКомментариев: 0

Во всех отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области расширен перечень услуг, касающихся мер социальной поддержки населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Речь идет о трех видах справок: о праве на меры социальной поддержки многодетной семье, для получения государственной социальной стипендии и на молочную кухню. Кроме того, доступны для оформления пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, а также ведется прием документов по назначению и выплате пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Псковской области.

«Решение о расширении перечня государственных услуг на площадке МФЦ принято совместно с комитетом по социальной защите Псковской области и является приоритетной задачей для организации работы по принципу "одного окна". - отметила директор регионального МФЦ Екатерина Ершова. - Гражданин не должен тратить время на выяснение адресов и режимов работы ведомств. Мы должны стать тем центром, в который обращаются по всем жизненным ситуациям».

Напомним, с 2019 года по настоящее время список услуг по региональным мерам социальной поддержки, реализуемым в регионе через МФЦ, увеличился почти в три раза.

Теги: #мфц #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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