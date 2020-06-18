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Общество

Руководителя опочецкого учреждения будут судить за нарушение закона о коррупции

18.06.2020 20:33|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Опочецкого района проведена проверка требований закона «О противодействии коррупции» в деятельности Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что руководитель интерната, приняв на работу лицо, ранее занимавшее должность государственной службы, нарушая закон, не сообщил о заключении трудового договора по последнему месту службы – МО МВД России «Опочецкий».

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Опочецкого района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении руководителя учреждения.

Материалы проверки направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № 11 Опочецкого района.

Теги: #Опочецкий район #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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