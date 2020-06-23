Общество

Псковский Росреестр принимает звонки по «телефону доверия»

Управление Росреестра по Псковской области принимает звонки по «телефону доверия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве, связаться со специалистами можно по номеру 8-(8112) 62-10-41 ежедневно и в круглосуточном режиме, без выходных и перерывов. Телефон оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).

По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах:

- коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников;

- конфликта интересов в действиях (бездействиях) гражданских служащих и работников;

- несоблюдения гражданскими служащими и работниками ограничений и запретов, в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.

Все обращения о фактах коррупции и иных нарушений законодательства о противодействии коррупции, не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления оформляются докладной запиской и вносятся в журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступивших по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции в управлении.

Дальнейшее рассмотрение обращения, поступившего по «телефону доверия», осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

За 5 месяцев 2020 года сообщений о фактах коррупционных проявлений в действиях служащих управления не поступало.