Общество

Онлайн-квиз «Молодо-зелено» пройдет в Пскове 27 июня

Онлайн-квиз «Молодо-зелено», приуроченный к Дню молодежи, состоится в Пскове 27 июня в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре.

Квиз пройдет на онлайн-площадке myquiz.ru по ссылке https://myquiz.ru/p/090690. Зарегистрироваться можно уже сейчас: это не займет много времени, отметили организаторы. Чтобы не забыть об игре, в группе Молодежного центра в соцсети «ВКонтакте» создана рассылка-напоминание. Всего участников ожидает 20 вопросов на общую эрудицию и подарки. Три победителя получат пауэрбанки.

«Массовым мероприятиям еще не дали зелёный свет, но праздник никто не отменял. Молодежный центр поздравляет молодых людей города с этим днем! Верьте! Все мечты обязательно сбудутся! Нужно немножко постараться, но мы уж точно верим в вас!» - обратились к псковичам организаторы квиза.